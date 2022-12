El final del año 2022 ha tenido mucho protagonismo de Juan Fernando Quintero en el entorno del fútbol colombiano. Y después de haberse conocido que Millonarios preguntó por él, que el propio jugador dijo que no volvería a Nacional por ser hincha del Medellín, ahora se menciona a Junior como una opción que se abre para el 2023.

Se sabe que River Plate y ‘Juanfer’ no estarían cerca de la renovación, hasta el punto de que el zurdo manifestó que quedaría libre el 31 de diciembre, debido al vencimiento del contrato. Y aunque en su momento se ha mencionado que Brasil o la MLS quisieran llevar al ‘crack’ colombiano, el FPC se ha mostrado como una opción más real.

Son muchas las informaciones que indican que Quintero y su entorno han sido contactados por Millonarios. Así lo indicó el periodista Diego Rueda a inicios de diciembre. Pero según el mismo comunicador, en costos las partes estaban muy lejos y no llegaron a un acuerdo, en aquel momento.

Después de Millonarios, Junior preguntó por ‘Juanfer’ Quintero y Medellín está en su corazón

Ahora, cuando el periodista Daniel Pérez afirmó que un equipo grande del FPC buscó a ‘Juanfer’ para contratarlo, y que no es el azul de Bogotá, se abrieron las posibilidades. La primera en cerrarse fue la de Nacional, porque el propio futbolista lo dijo en una entrevista que le hicieron para el podcast ‘¡Hablámelo NEA!, dejando claro que: “mi sangre es roja, ya no nos necesitamos ninguno de los dos”.

“Una buena fuente me cuenta que @juanferquinte10 estaría cerca de un grande de Colombia, les adelantó algo, no es @MillosFCoficial… Después de las declaraciones de Juan Fer queda claro que tampoco es @nacionaloficial”, fue lo que publicó Pérez en su cuenta de Twitter sobre Quintero.

Y después, lo complementó mencionando a Junior y al Medellín, este último para poder jugar Copa Libertadores 2023: “Sea @JuniorClubSA o cualquier otro equipo que contrate a @juanferquinte10 el jugador bajaría notablemente sus pretensiones económicas, la Copa Libertadores con el @DIM_Oficial seduce al volante”.

Esto se pudo leer en la tarde del martes 27 de diciembre, mismo día en el que Juan Salvador Bárcena, periodista y director del medio ‘Habla’ Deportes’ de Barranquilla, dijera lo siguiente en una de sus transmisiones, sacando a millonarios, diciendo que Junior ya llamó al entorno de ‘Juanfer’ y metiendo al Medellín entre las opciones.

“No es Millonarios, porque ya Millonarios preguntó por él. Puedo estar en capacidad de informar, pero no confirmar, que ‘alzaron el teléfono’, aquí en Barranquilla, y preguntaron condiciones por Juan Fernando Quintero. ‘Juanfer’ tiene un ‘plan B’, que también ‘se tiró en plancha’, porque entiendo que es hincha del Deportivo Independiente Medellín. Pero tengo mis dudas acerca de si pueden acercar, siquiera, una oferta por ‘Juanfer’ Quintero”.

Según el comunicador barranquillero, en Junior no han querido definir la contratación del uruguayo Brahian Alemán y puede tener relación ese sondeo por Quintero. Que también parece lejano en costos, igual a lo que se habló de Millonarios, pero que no se ha descartado porque el interés de Alex Char por llevar al ‘crack’:

“Puedo decir que alzaron el teléfono. ¿Cifras? Lejos. ¿Cerca? Todavía yo no me atrevo a decirlo, pero oficialmente hay un sondeo por ‘Juanfer’ Quintero para el Junior. Eso sí lo puedo decir”.

Y para descartar a otro de los grandes, el propio dueño del América, Tulio Gómez, habló en el programa ‘Zona Libre de Humo’ y dijo que no estaba en el presupuesto y tampoco en el plan: “No, no, no. A Juan Fernando Quintero lo admiro mucho, pero no se adapta a lo que nosotros queremos, ni al presupuesto, ni al fútbol… Ni lo pregunté”.

Mientras todo esto se desarrolla y pasa, estas fueron las palabras que el propio Juan Fernando Quintero dijo en el mencionado podcast hecho en Medellín, dejando claro que con River Plate no hay acercamientos y en pocos días será momento de definir para dónde va:

