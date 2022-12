Aunque es un ‘crack’ y un jugador diferente, Juan Fernando Quintero no ha tenido la estabilidad esperada en un equipo, tanto por lesiones como por decisiones personales. Pero así como lo ha expresado abiertamente en diferentes oportunidades, Independiente Medellín es el equipo de su corazón y no volvería a jugar en Atlético Nacional.

El paisa, que no ha definido su futuro con River Plate para 2023 y algunos rumores lo han vinculado con clubes del fútbol colombiano, pero él no ha querido referirse públicamente a lo que se menciona de Millonarios y Junior. Eso sí, se sabe que las principales opciones pueden ser en una liga como la brasileña o la MLS, debido al poder económico y las contrataciones importantes que hacen.

En una conversación que tuvo para un podcast colombiano, llamado ‘¡Hablámelo NEA!’, ‘Juanfer’ se refirió a Nacional y Medellín; el primero, siendo el club que lo posicionó para jugar a nivel internacional, y el segundo, el club de su familia y que tiene en su corazón.

Lo que dijo ‘Juanfer’ Quintero de Nacional y Medellín

En medio de la entrevista que se ha viralizado en redes sociales, por la sinceridad y forma directa de hablar del zurdo, llamó la atención lo que dijo sobre su paso por Nacional y lo que significó el equipo ‘verdolaga’. Obviamente, resaltando que siempre pensó como profesional, a pesar de que en ese momento era un joven que solo había jugado en Envigado.

“Por más que uno sea hincha de un equipo, uno tiene que dignificar la profesión. A Nacional lo quiero mucho, le agradezco por todo lo que viví, la experiencia que tuve; es una gran empresa, un gran equipo, sabemos lo que es la hinchada y vivo muy agradecido, siempre lo he dicho. El día que estuve ahí, fui feliz. Me dio a conocer al mundo porque ahí tuve muy bonita experiencia y pude salir al fútbol europeo”, comentó.

Y así como fue sincero para hablar de su paso por el verde antioqueño en 2012, también fue abierto para decir que ya no jugaría en Nacional: “Hoy en día, mi sangre es roja, ya no nos necesitamos ninguno de los dos. Simplemente, agradecerle a Nacional, de corazón. Cada que pasa algo con Nacional, me alegro mucho, le hago fuerza y no se puede dudar, porque somos paisas, la sangre nos une”.

‘Juanfer’ ya ha dicho que es hincha del Medellín y lo ratifica, por eso no cree que el rival de patio lo quieran en este momento: “Soy hincha del Medellín, no creo que Nacional quiera un hincha de Medellín en su equipo… Hoy en día no jugaría”.

Después de hablar de la relación que tuvo con el ‘verdolaga’ y el sentimiento por el ‘poderoso’, Quintero se refirió al amor y cariño por el Medellín, con mucho sentimiento y significado por estar en el equipo que siempre tuvo en el corazón. Claramente, la influencia de su abuelo fue la más importante y significativa:

“Cuando estuve en el Porto, muere mi abuela y tuve un choque emocional; no estaba preparado para dejar a esa persona así, que se fuera esa persona que fue la que me crió… No me lo explicaba, somos seres humanos y no estaba preparado para eso y era muy joven, muy inmaduro, con mucha ignorancia”, lamentó.

“Mi abuela tuvo alzhéimer, al final no reconocía muchas cosas y eso me impactó mucho. Cuando me di cuenta de que mi abuelo también tiene alzhéimer, digo que tengo que volver a Colombia para que mi abuelo vea que yo jugué en el Medellín”, añadió.

En medio de la extensa conversación, que tocó muchos temas de la vida de Juan Fernando Quintero, la situación de su relación con los clubes de su ciudad terminó con esta reflexión: “Mi abuelo fue el que me enseñó los colores del Medellín y vuelvo al Medellín por eso, para que él me vea y cumpla el sueño, como siempre me lo dijo, y yo también.

“Iba a volver a ser feliz, a disfrutar el fútbol y fue mi plus. Agradezco al Medellín por ‘bancarme’ y por todas las experiencias que viví”, se sinceró.

Aunque ya pasó por Nacional y jugó en Medellín y se menciona que podría interesar a varios clubes del FPC. Pareciera complicado ver al zurdo en otro equipo que no sea el rojo de Antioquia, por sus sentimientos y motivaciones que lo mueven y que siempre son importantes.

Esperaremos cómo se soluciona su situación para 2023, porque lo de River Plate parece ya estar finalizado, y él mismo dijo que quedaba libre de cara a la siguiente temporada.