El ‘Pibe’ fue uno de los que se pronunció este jueves al saber que Quintero atendió a la convocatoria de Néstor Lorenzo pese a no estar en condiciones para jugar.

“Este pelao’ sí es bobo”, exclamó Valderrama al respecto, asegurando que no comprendía por qué había viajado en la condición en la que está, teniendo en cuenta también que se trata de juegos contra Corea del Sur y Japón en lejano oriente.

“Si voy a jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección”, añadió.