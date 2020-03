green

“De mi boca nunca salió querer irme. El día que yo quiera irme, seré el primero en hablar con los directivos y con el cuerpo técnico, a los que le tengo un gran respeto. Estoy donde quiero estar“, señaló Juan Fernando Quintero en esa red social, rechazando absolutamente las especulaciones de la prensa deportiva de ese país sobre su futuro.

Luego de que River Plate perdiera el título de la liga argentina en la última fecha, los comunicadores centraron su atención en el volante creativo colombiano porque, según ellos, ‘Juanfer’ quería jugar más minutos de los que viene teniendo en River Plate y por eso buscaría emigrar a otro país.

El jugador paisa también se refirió a eso último, dando una lección sobre lo que significa pensar en el equipo antes que en el beneficio personal. “Hubo un momento en el que yo jugué y mis compañeros esperaron. Hoy juegan ellos y a mí me toca esperar. Eso no significa que no sea útil ni menos importante para el equipo. Justamente, es un equipo”, afirmó Quintero.

El colombiano fue suplente toda esta temporada con River Plate, luego de que se recuperara de la lesión de ligamento cruzado que sufrió hace un año. Sin embargo, el ‘10’ era un cambio fijo en los segundos tiempos para el entrenador Marcelo Gallardo. Con esa última frase que Quintero dejó en ese Instagram Live demostró que no le disgusta del todo esa función de ser un recambio para el once titular.

“En River encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años. Creo que uno es feliz donde quiere estar. Y yo estoy donde quiero estar y en el lugar en el que soy feliz”, concluyó el ‘10’.

De esta manera, los hinchas del equipo ‘millonario’ recibieron en plena cuarentena las palabras que querían escuchar en la boca del jugador que les dio la Copa Libertadores 2018 con su golazo en la final ante Boca Juniors.