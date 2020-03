View this post on Instagram

Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mi en los Emiratos Arabes por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación. Los últimos tests que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los mios. Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad. Un abrazo a todos, Fernando @mfbonilla