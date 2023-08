En tono desafiante, el técnico del Deportes Tolima, Juan Cruz Real, salió a defender su proceso al frente del ‘Vinotinto y Oro’, en la conferencia previa al choque del sábado 26 de agosto (8:20 p. m.) ante La Equidad, como visitante, por la octava jornada de la Liga BetPlay 2 2023. Al menos es lo que se puede analizar en su intervención, que generó toda clase de comentarios en las redes sociales.

En el inicio de la conferencia, Cruz Real salió con los ‘taches arriba’ y, ante la pregunta del periodista Hernán ‘Chelo’ Delgado, que le indagó por la falta de resultados, lo cual repercutiría en la credibilidad de su proceso, no dudó en responder con todo su ‘arsenal’. La incomodidad que le generó el interrogante se notó en sus palabras, por más de que la trató de matizar con algunos apuntes.

(Lea también: Tolima recuperó a uno de sus ídolos: se refuerza la defensa de los ‘Pijaos’)

“Ustedes, quizá no de forma malintencionada, no analizan bien la realidad o tratan de enfocarse hacia un lugar que no es correcto, es mi humilde opinión. Llegamos acá con un equipo que venía de dos semestres sin clasificar, que estaba con una situación de muchos jugadores sin lesión, etc. Y empezamos a reconstruir”, afirmó el timonel en su primera respuesta, lo que hizo prever su arremetida.