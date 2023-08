En una constante por parte de Deportes Tolima se convirtió que, previo a los partidos que disputa en los diferentes torneos en los que compite, como el miércoles 16 de agosto, de cara al choque ante Alianza Petrolera, por la ‘vuelta’ de los octavos de final de la Copa BetPlay 2023, no se entregue por parte el club la nómina de convocados. Situación que ha causado malestar entre la crónica deportiva.

Aunque desde la propia institución se le adjudicó el tema a las formas de trabajo del anterior entrenador, Hernán Torres Oliveros, lo cierto es que el actual timonel, Juan Cruz Real, también se ha encargado de esconder información –según él– por cuestiones estratégicas. Aunque queda la incógnita si es ‘hoja de ruta’ trazada por la dirigencia, este asunto perjudica la labor de la prensa.

De hecho, los aficionados en las redes sociales también han expresado su incomodidad por la falta de datos claros sobre su divisa; más allá de que los periodistas han retornado al predio de San Gabriel y pueden participar en las conferencias que desde allí se llevan a cabo, además de presenciar los movimientos del grupo principal. Por lo que resulta extraño que se esconda la plantilla de elegidos para partidos de Liga BetPlay o copa.

En especial en este juego, porque de manera sorpresiva algunos elementos que se creían estarían en el plantel elegido no fueron incluidos, como Estéfano Arango y Brayan Gil, muy criticado por los hinchas. Lo que causó más preguntas al técnico, quien explicó que sus ausencias se debían a que vio con mejores condiciones para este duelo a otros elementos, como el lateral derecho Léider Riascos, quien también jugó de extremo.

¿Cuáles son los argumentos de Juan Cruz Real para ocultar los convocados del Deportes Tolima?

En rueda de prensa tras la eliminación sufrida en el certamen frente los petroleros, pese al 2-2 en el global. Al orientador le preguntaron por las razones según las cuales no entrega a tiempo el listado de los que van a disputar los encuentros; o, simplemente, omite informarlo. Y Cruz Real respondió al interrogante, con lo que confirmó que se trata de algo más deportivo, así como lo hacía en Junior.

“Nosotros, obviamente, miramos mucho el tema de los rivales, los rivales tampoco postean. Yo sé que ustedes necesitan el trabajo. Por eso, después de tanto tiempo han vuelto a la sede y ven los entrenamientos. Quizás a veces un poco más, un poco menos. Y créanme que tengo muy en cuenta el trabajo de ustedes“, resaltó el estratega en su intervención ante los medios locales.

Es por eso, de acuerdo a su versión, que le comentó al jefe de prensa que le permitiera un espacio a los comunicadores para hacer su trabajo. Aunque fue tajante en que en lo que respecta a las convocatorias, las mismas solo se sabrán si el rival de turno las da a conocer. Y si eso no sucede, lo más probable es que tampoco los fanáticos de la ‘tribu’ sepan las novedades con miras al cotejo a enfrentar.

“Trataremos de sacar convocatorias cuando el rival las saca. El rival tampoco las saca. El partido de Huila no la sacó y el de hoy (miércoles) no la sacó. Esto es así, quiero que entiendan eso también… Quiera o no jugamos con esas cosas. Estamos tratando de ser lo más colaboradores posibles y que ustedes tengan su material y trabajen”, manifestó el técnico sobre el particular.

Y es que de acuerdo con la opinión del adiestrador, es más importante que se pueda hacer esa labor de reportería, pese a que en el momento definitivo no se tenga uno de los insumos claves para cada compromiso, como es el nombre de los 18 convocados; y no solo eso, también las bajas por lesiones que se puedan registrar durante el transcurso de la semana. La información es, en sí, limitada.

Estas son las declaraciones de Cruz Real con respecto a los convocados del Deportes Tolima: