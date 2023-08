Bajo la lluvia y con la presencia de los medios de comunicación en la sede de San Gabriel, se desarrolló el más reciente entrenamiento del Deportes Tolima, con miras al duelo de este sábado (8:20 p. m.) ante La Equidad, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2 2023. Una cita vital para los dirigidos por Juan Cruz Real, que quieren pasar el trago amargo de la eliminación en ‘octavos’ de Copa BetPlay.

La primera parte de la práctica, que se efectuó en horario matutino, consistió en ejercicios de fortalecimiento, a cargo del preparador físico Gabriel Moreira; en tanto que en la segunda parte se efectuaron trabajos en espacio reducido. La intención del estratega es ir probando diferentes alternativas, que le permitan tener un grupo consolidado con miras a este trascendental cotejo.

En la sesión, se pudo comprobar las ausencias del lateral derecho Juan Guillermo Arboleda y el volante ofensivo Yeison Guzmán; ambos por molestias físicas que le impidieron hacer parte del grueso del plantel. “Arboleda tuvo una molestia muscular frente a Huila. En el caso de Yeison, es una contractura. Tratamos de no arriesgar para no perderlos después mucho tiempo”, dijo Cruz Real, quien reveló por qué no revela la lista de convocado.

Llamó la atención en la práctica, que el entrenador implementó línea de tres en defensa con Julián Quiñones, que se recuperó de larga lesión, Marlon Torres y César Haydar. Mientras que en zona medular fueron probadas las llaves Carlos Esparragoza y Fabián Mosquera, al igual que Juan Pablo Nieto y Juan David Ríos. Variantes en una nómina robusta, que por fortuna cuenta con gran parte de sus integrantes a disposición.

“Estoy muy conforme con el grupo como está trabajando. ¿Que hay que mejorar muchas cosas? Sí, hay que mejorar. Hace mucho no se ganaban dos partidos seguidos. Somos un equipo que presiona alto, que crea situaciones de gol. Nos falta trabajar en la eficacia, pero estamos viendo qué hacer para lograrlo. El equipo viene avanzando“, agregó Cruz Real, en conferencia de prensa.

A su vez, por las bandas, contó con jugadores como Facundo Boné y Álex Stik Castro, y Junior Hernández y Léider Riascos; y en el frente de ataque con el argentino Lucas González, quien ya marcó su primer gol con la ‘tribu’ y con su despliegue en el campo parece ganarse, de a pocos, el cariño de la afición tolimense. Por su parte, el ariete Diego ‘El Tanque’ Herazo estuvo con el grupo emergente.

🎙️ Atención a medios previo al juego ante Equidad, con el profesor @juancruzreal y @Facundobone13. pic.twitter.com/Xue0dyibng — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 22, 2023

En lo que respecta a la visita a los ‘aseguradores’, el más reciente antecedente no fue positivo. El último choque en Liga BetPlay en el estadio bogotano de Techo dejó como saldo una derrota por la ‘mínima’ (1-0), con gol del delantero Pablo Sabbag: el 9 de junio de 2022, por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga del primer semestre; un revés que por poco pone en riesgo la clasificación a la final.

Los Pijaos llegarán a este juego con siete puntos de 15 posibles, que lo tienen por fuera del grupo de los ocho mejores. Aunque con dos encuentros menos que sus adversarios, debido a que fueron aplazados los encuentros ante Deportivo Cali y Deportivo Pereira. El primero, debido a la realización del festival Petronio Álvarez, y el segundo, por la presencia ‘Matecaña’ en la Copa Libertadores.