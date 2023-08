Maygor Stiven Berbeo, el joven que hace 15 días sufrió un accidente cuando iba en bicicleta por la vía hacia San Bernardo, zona rural de Ibagué, falleció. Hoy, familiares y amigos le darán el último adiós.

Desde el momento del accidente de tránsito, el pronóstico de su salud del joven fue crítico ya que sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque la familia Berbeo oraba para que un milagro levantara a Maygor de la cama de cuidados intensivos en la que permanecía, el lunes, sus signos vitales se apagaron.

“Tu me dijiste que nunca me ibas a dejar sola, que siempre me ibas a proteger. Que siempre serias mi protector y mi cuidador. Por favor, vuelve conmigo que te necesito. Tu sabes que yo vivo es de tu respiración y veo por tus ojos. Por favor, te necesito”, expresó una pariente de Maygor.