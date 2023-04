La inminente contratación del argentino Juan Cruz Real como nuevo técnico del Deportes Tolima, en reemplazo del ibaguereño Hernán Torres Oliveros, ha causado toda clase de comentarios en redes sociales, entre la crónica deportiva y la afición. Hay quienes le han reconocido su éxito pasado en el FPC, y otros que han puesto su mirada crítica en sus fracasos, que también son bastante notorios.

El entrenador, campeón con América de Cali de la Liga 2020, en plena pandemia del COVID-19, también es recordado por su tormentosa salida de Junior de Barranquilla, en septiembre pasado. Aunque también le recuerdan que pasó por clubes como Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba, en los que se destacó más por sus polémicas que por sus logros, con equipos de mediano presupuesto.

Sobre el tema, una generó revuelo en las redes sociales: la del panelista de ESPN Show, Carlos Orduz, quien no se fue por las ‘ramas’ y habló duro de la decisión de la dirigencia ‘Pijao’ de contratar los servicios de este entrenador; aun cuando en el radar, según versiones extraoficiales, había otras opciones más atractivas para tomar el cargo, justo en la recta final del ‘todos contra todos’ de la Liga.

Por su parte, el exfutbolista y también analista Carlos Valdés, otro de los integrantes de este espacio, también entregó su concepto acerca de lo que significa -para él- esta vinculación. Aunque no fue tan duro que Orduz, sí dejó un gran interrogante acerca de si Cruz Real era el indicado para tomar las riendas del equipo, en este complejo momento, en el que se jugará sus restos en el semestre.

“Es difícil juzgarlo. Me parece incluso atrevido decir que no tiene capacidad, por ejemplo. Pero desde lo que tengo que hacer desde afuera debo decir que no me gustan los equipos de Juan Cruz. El haber ganado un título le da el beneficio de la duda: llegar al Tolima será la prueba de fuego que debe asumir para consolidarse en Colombia, o definitivamente cerrarse la puerta”, conceptuó.