Una de las posiciones que más tiene preocupados a los hinchas del Deportes Tolima es la del arco. El nivel mostrado el lunes anterior por el golero William David Cuesta, quien se vio comprometido en al menos uno de los goles anotados por Rionegro Águilas, en la derrota (4-2), por la tercera fecha de la Liga BetPlay 1 2023, ha generado una fuerte polémica en las redes sociales, de cara a lo que viene.

Los interrogantes acerca de por qué no se han probado otras alternativas bajo los tres palos trajeron a colación a uno de los 12 refuerzos confirmados por el equipo para la presente campaña: el cartagenero Juan Camilo Chaverra, quien hasta el momento no ha hecho su aparición con el ‘Vinotinto y Oro’; por motivos que no fueron nunca informados por el club, pero que se debían a dolencias musculares.

El Rincón del Vinotinto conoció este miércoles que en cancerbero, de 30 años, está listo para hacer su estreno con los ‘musicales’, pues ya entrena a la par de sus compañeros en el predio deportivo de San Gabriel. Por lo que estaría en los planes del entrenador Hernán Torres Oliveros, todo con miras al crucial encuentro de este domingo (3:30 p.m.) frente a Millonarios, en la cuarta jornada liguera.

El jugador no era tenido en cuenta por el entrenador desde el pasado 15 de enero, cuando salió golpeado tras el amistoso que perdió el ‘Pijao’ en Lima (2-1) frente a Sporting Cristal, uno de los elencos más grandes del Perú, en el marco de lo que se denominó la ‘Tarde Celeste’. No obstante, ya se encuentra en óptimas condiciones y está listo para actuar con Tolima en la competición liguera.

Chaverra, quien estará en la actual temporada en préstamo a un año, con la posibilidad de extender el vínculo de acuerdo a su rendimiento, dijo sentirse listo para pelear por la titular; en una disputa en la que también está el pereirano Christian Vargas. Lo que parece estar definido es que para el choque ante los ‘albiazules’ habría un relevo bajo los tres palos y que se le daría un necesario descanso a Cuesta.

En este partido ante los capitalinos, la ‘tribu’ expondrá un invicto de 14 compromisos frente a este adversario, con el que no pierde desde el 22 de febrero del 2017. Desde entonces le ganó un título de Primera División (2021-1) y lo eliminó de la opción de acceder a una gran final (2021-2), en una especie de ‘paternidad’ de la que sacan pecho los seguidores del cuadro de la ‘Tierra Firme’.