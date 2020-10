Juan C. Osorio, DT de Nacional / Foto: Twitter @nacionaloficial

En rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 como visitante frente a Patriotas de Boyacá, colero de la liga colombiana, el entrenador apuntó que por ahora no ha “considerado” salir del club.

Y sobre el próximo año no fue preciso: “¿Si me veo o no en el 2021? Prefiero hablar temas claros y concretos; al día de hoy estoy en Nacional, estoy contento en Medellín y en Colombia, disfruto con mi familia y del día a día”.

Sin embargo, dijo ser consciente de que el rendimiento de su plantel no ha sido el mejor: “Estoy para dar el 100 % por mejores resultados. Me siento cómodo con el grupo que tenemos, que se está acostumbrando a esta idea de juego”.

Actualmente, Juan Carlos Osorio marcha en la sexta casilla de la tabla de pociones con Atlético Nacional, elenco que tiene 26 unidades, 2 más que las del octavo.

