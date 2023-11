El momento de Boca Juniors no es nada sencillo, pues luego de la final de la Copa Libertadores, en la que cayó por 2-1 contra Fluminense de Brasil, su técnico, Jorge Almirón, presentó la carta de renuncia y dejó al equipo sin entrenador de cara al final del Torneo de Argentina.

Cabe resaltar que su salida se dio, entre otros factores, debido a su rendimiento, pues pese a que llegó a la instancia definitiva del campeonato continental, Boca Juniors no jugó bien, no ganó ningún partido de la fase final de la Libertadores y al final el exentrandor de Atlético Nacional no ganó ningún título con el conjunto ‘Xeneize’.

En los números, según publicó Opta, página especialista en estadísticas deportivas, Almirón dirigió un total de 43 partidos, consiguiendo 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas, lo que le dio un promedio de efectividad de menos del 50 %.

49 – Jorge Almirón 🇦🇷 obtuvo el 49.6% de los puntos en disputa durante los 43 partidos oficiales en los que fue DT de Boca Juniors. Etapa. pic.twitter.com/CTrBAXlwCf — OptaJavier (@OptaJavier) November 6, 2023

Ahora, Juan Román Riquelme, gerente deportivo de la institución argentina, está en búsqueda de un técnico para 2024 y uno de los máximos candidatos es el exentrenador de la Selección Colombia José Néstor Pékerman.

Pékerman podría llegar a Boca Juniors

El próximo 2 de diciembre, los socios de Boca Juniors irán a las urnas para elegir a la nueva junta directiva del club, pero hay esperanza de que Juan Román Riquelme, leyenda del equipo, sea reelegido en su puesto y, si es así, José Néstor Pékerman sería el elegido para asumir al primer equipo del conjunto argentino.

Según explicó el periodista de TyC Sports Julio Pavoni, pese a que en el entorno de Riquelme han sido cautelosos con el tema, Pékerman es el elegido por parte del exfutbolista y por eso harían incluso un esfuerzo económico importante para que llegue a la institución el próximo año.

🚨🇦🇷 JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN TIENE GRANDES CHANCES DE SER EL ENTRENADOR DE BOCA, SI JUAN ROMÁN RIQUELME GANA LAS ELECCIONES. vía @JulioPavoni pic.twitter.com/FDU2LYS8La — JS (@juegosimple__) November 7, 2023

Cabe destacar que en su carrera como entrenador, Pékerman, de 76 años de edad, apenas ha dirigido en dos clubes: Toluca y Tigres, en 2007 y 2009, respectivamente. El resto de su carrera ha sido en selecciones juveniles y mayores, como Argentina, Colombia y, su última experiencia, Venezuela.

Por lo pronto, lo primero que debe pasar es que Riquelme sea elegido el próximo 2 de diciembre y ahí sí entrarían a negociar con el técnico argentino para que dirija al equipo en 2024.

