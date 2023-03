El Deportivo Cali cada vez más se hunde en la tabla de posiciones. Este miércoles cayó 3-0 ante Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho el Campín, en encuentro aplazado por la fecha 2 de Liga Betplay y agudizó su crisis.

Los locales anotaron por intervención de Hugo Rodallega en dos ocasiones y Neyder Moreno.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto cada vez están más cerca de la zona del descenso y es preocupante la actualidad del elenco ‘azucarero’, pese a que han tenido encuentros buenos los resultados no los acompañan. Además, los atacantes no concretan las situaciones de gol que les quedan.

“Estamos trabajando en nuestra idea de proponer, en no meternos atrás a defendernos, en buscar al arco contrario, pero no se nos da, el arco está cerrado”, señaló el estratega santandereano.

Actualmente el equipo es colero de la tabla de la Liga BetPlay, pues solo ha sumado 7 puntos de 27 posibles.

Por esta situación se escuchan los rumores de la posible salida del estratega de 70 años.

“De mi continuidad pregúntele al directivo o al presidente, el día que yo decida me voy porque decida o quiera, se lo he dicho al presidente que no se preocupe por mí”, dijo.