Deportivo Cali no pudo con Atlético Bucaramanga, el equipo ‘verdiblanco’ empató 1-1 ante los ‘leopardos’ y sigue aumentando su crisis de resultados y fútbol; otra vez la hinchada salió molesta del estadio y el equipo sigue siendo un mar de incertidumbre para muchos de sus fanáticos.

Tras la igualdad, el profesor Jorge Luis Pinto habló del compromiso: “Nosotros tenemos sentimientos también y no podemos estar contentos, ni yo ni los jugadores. Hemos dado lo que más podemos, me gustaron los cambios que hice, le dieron vitalidad al equipo en un momento del juego que era complicado. A mí me gustaría jugar más, pero a veces solo nos queda ‘ensanchar’ la cancha y enviar centros, lo intentamos por las bandas, por el medio, pero no se dio, fallamos en la definición y erramos el penalti”.

Habló sobre lo que hizo falta a su equipo para llevarse el triunfo: “Nos falta claridad por ratos, los otros equipos también se defienden bien y eso es duro. Yo vi a Brasil con los mejores jugadores del mundo y no le pudieron ganar a Croacia en el Mundial, es más fácil defenderse que atacar. Todas las opciones que tiene el fútbol para generar peligro las utilizamos, no sé qué hacer”.

Sobre el fallo nuevamente con los penales: “La estrategia es entrenar y entrenar la definición, que la bola no pegue en el palo y que sea mejor ubicada. Lo practicamos ayer y los elegidos eran Kevin Viveros y Andrés Arroyo. De pronto, hoy Viveros golpeó mal y se apresuró”.

“No creo que sea desespero, es el afán de todos los jugadores de buscar atacar e imponer un poquito de ritmo. Sin embargo, pisamos el área contraria y cruzamos el balón, se trata de poder concretar dos o tres jugadas que tuvimos”.

Finalmente mencionó lo que su equipo debe mejorar en la semana: “Perfeccionar técnica de definición, alternativas más claras de penetración a los bloques defensivos que nos hacen acá y tener la calma y la claridad en el último cuarto de cancha”.