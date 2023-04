Previo al duelo entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, Jorge Luis Pinto lanzó unas declaraciones que tildan de tramposo al entrenador del Tiburón.

Sin duda alguna, el duelo entre Cali y Junior será el más importante de la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor; ambos tendrán que sumar dé a tres para continuar con sus objetivos.

Además de esto, se debe anexar la rivalidad que existe entre Pinto y ‘Bolillo’ Gómez, quienes hace un par de años protagonizaron un bochornoso suceso extradeportivo.

Previo al compromiso entre ambas escuadras, Pinto decidió dar su punto de vista sobre el timonel que enfrentará, y aunque quiso ignorarlo, le tiró una puya.

Este es el video de lo que dijo:

🎙️“Hábleme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Tendré los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces”: Jorge Luis Pinto en la previa de Cali-Junior. pic.twitter.com/VIdvqTH5ZW

— Julián Capera (@JulianCaperaB) April 25, 2023