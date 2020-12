De acuerdo con las autoridades locales, cerca de 50 personas, incluido Johan Arango, se encontraban este viernes en una fiesta clandestina en la discoteca K-OZ, informó el diario La República.

El impreso, adicionalmente, aseguró que el mediocampista vallecaucano estaba en compañía del futbolista peruano Jean Deza, quien también ha protagonizado algunos actos extradeportivos en el último tiempo.

Arango, que se ha caracterizado durante toda su carrera por sus repetidos escándalos fuera de los terrenos de juego, alcanzó a irse del establecimiento en un taxi antes de ser detenido por el cuerpo de seguridad, indicó el rotativo.

“Me toca decir qué hago y que no, o si estoy o no en vacaciones. Ojalá cuando haga goles, me los publiquen así”, escribió el volante colombiano en sus historias de Instagram.