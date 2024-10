Este jueves 10 de octubre, la Selección Colombia cayó por 1-0 contra Bolivia y uno de los factores claves fue la falta de definición del combinado nacional, pues el delantero Jhon Córdoba tuvo cuatro oportunidades claras, pero no pudo concretar y al final se perdió por primera vez en estas Eliminatorias.

Por esa razón, muchas personas se preguntaron sobre Jhon Jáder Durán, quien viene siendo gran figura con el Aston Villa y por eso muchos lo veían como titular para este encuentro, pero lo cierto es que el delantero estaba sancionado por acumulación de amarillas.

Sin embargo, a pesar de ese mal trago de no poder jugar, en la mañana de este viernes se confirmó una grata noticia desde Inglaterra que lo llenará de orgullo y motivación para el encuentro contra Chile.

El campeonato inglés confirmó, a través de sus redes sociales, los premios al mejor jugador, mejor entrenador y mejor gol del mes de septiembre y entre los galardonados aparece el futbolista colombiano.

Gracias a su gol contra el Everton el pasado 14 de septiembre, en el partido terminó 3-2 a favor de los villanos, Jhon Jáder Durán fue premiado con la mejor anotación del mes, pues su tanto fue muy llamativo y dio de qué hablar en los principales medios del mundo.

What. A. Strike. 🤤

Jhon Duran’s long-range effort against Everton has won September’s Guinness Goal of the Month award! #PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/vXs31jRuJZ

— Premier League (@premierleague) October 11, 2024