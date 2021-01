green

El cuadro verdolaga cayó 2-0 ante el conjunto ‘pijao’ en el partido único de los cuartos de final y el capitán del equipo explotó en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“Esto que pasó fue una vergüenza. Quiero que mis jugadores entiendan dónde estamos. Nos tenemos que tocar las que sabemos para salir de este bache, pero ya no más. Soy el referente y merezco estar acá poniendo la cara”, manifestó Jéfferson Duque ante los medios.

Al respecto, León Darío Muñoz, multicampeón como delantero de Atlético Nacional, reaccionó desaprobando esas palabras.

“Me parece que Duque fue muy infeliz en sus declaraciones. Él hace parte de un elenco y no hay salvación para nadie porque perdieron todos”, apuntó inicialmente en Caracol Radio.

Y agregó: “Duque cree que con lo que dijo está afuera del equipo y no, él no se diferencia de otro jugador… Lo más importante es dar una voz de aliento, no buscar culpables”.

Posteriormente, lo descalificó como capitán: “Nacional carece de un líder que tenga sabiduría a la hora de manejar las palabras y a la prensa… Para ser capitán hay que ser un poco inteligente”.

Y concluyó su reprimenda explicando que declaraciones así no se pueden volver a escuchar: “Duque no está dando ejemplo para nada. ¿Qué de ejemplar hay en defenderse uno y atacar a sus compañeros?”.

Por último, aclaró por qué afirmó que Duque había sido infeliz: “Uno debe ser feliz a la hora de decir las cosas, él pudo haber dicho miles de cosas y no lo que se interpretó”.

