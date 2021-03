green

Andrés Cadavid reclamó porque el videoarbitraje se dañó cuando iban a revisar la posible expulsión de Alex Castro, volante de Atlético Nacional que fue sustituido antes de que se reestableciera el sistema de imágenes.

En consecuencia, Javier Hernández Bonnet emitió su desacuerdo en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio en el que comenzó diciendo que Cadavid no había sido nombrado representante de los futbolistas del país.

“He conversado con 5 jugadores y les pregunté si los llamaron para consultarles si Andrés Cadavid podía hablar a nombre de ellos y me dijeron que no”, señaló inicialmente.

Y agregó: “No hay que decir me perjudicaron y vengo a hablar en nombre de los 35 equipos. El capitán de Independiente Medellín no puede colgarse ese derecho, a mi juicio no lo puede hacer”.

Fue por ello que el comentarista le recomendó al defensor del ‘poderoso de la montaña’ no eludir responsabilidades.

“No hay que gambetear. Si siente que le metieron la mano, vaya como capitán del Independiente Medellín y diga que le metieron la mano”, le aconsejó.

Por otra parte, Hernández Bonnet pidió equilibrio en las declaraciones: “Que mire para los 2 lados; Cadavid, inteligentemente dice que no es por lo que pasó con Nacional, pero no pidió que revisaran una jugada que pudo dejar a su equipo con un hombre menos desde el primer minuto”.

Finalmente, el periodista explicó que así Cadavid no hablara en nombre del DIM, si dice algo indebido, sería sancionado como jugador del Medellín.

“Por eso me suena a gambeta lo de un hombre al que admiro por sus posiciones frenteras”, concluyó.