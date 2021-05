green

El estratega fue consultado al respecto en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde se mostró de acuerdo con la salida de James Rodríguez de la lista de convocados al combinado ‘cafetero’.

La Federación Colombiana de Fútbol indicó que el volante fue apartado por temas médicos, mientras que el periodista Javier Hernández Bonnet reveló en el mismo espacio radial que todo se debió a que este no llegó a la concentración del equipo.

“Siento que si no hay la disposición, la humildad de venir, el sacrificar un día con la familia para presentarse a un compromiso tan importante, es porque no hay el sentimiento por la Selección”, señaló inicialmente.

Y agregó que Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Colombia, actuó acertadamente al no ser condescendiente.

“Eso es una muestra de orden y me parece que la decisión está bien tomada”, aseveró.

Por otra parte, Pinto explicó que “Colombia tiene jugadores para suplirlo” y que no se trata de una baja demasiado sensible.

“Con el respeto por James, no está en el nivel ideal para la Selección, no es que nos estemos perdiendo a una brillantez, es un buen jugador que no está rindiendo al máximo”, concluyó.

La salida de Rodríguez se unió a la de Juan Fernando Quintero, que no pudo viajar para los encuentroa de la Eliminatoria suramericana por restricciones en China, donde milita actualmente, y a la del delantero Alfredo Morelos, por coronavirus.

En consecuencia, fueron convocados a último momento Edwin Cardona, de Boca Juniors de Argentina, y Andrés Felipe ‘Riflecito’ Andrade, de Atlético Nacional.

