“Como va la semana, creo que James no va a ser titular contra el Granada”, aseguró el reportero en la reciente edición del reconocido programa de televisión.

De confirmarse la información de Aguirre, el del próximo sábado sería el cuarto partido consecutivo en el que James Rodríguez no tendría acción desde el primer minuto. El volante colombiano jugó dos partidos la semana pasada ingresando a la cancha desde el banco de suplentes (contra Osasuna y Atlético de Madrid), pero para el último encuentro de su equipo, por Champions contra Brujas, ni siquiera fue convocado.

Aguirre fue quien desmintió hace unos días la versión de prensa que indicaba que Zidane no convocó a Rodríguez porque tenía un traumatismo en una de sus piernas. Lo cierto es que, en los últimos dos días, el ‘10’ entrenó con normalidad junto a sus compañeros.

Las posibilidades de que James siguiera siendo titular en el equipo blanco disminuyeron bastante después de que los volantes Luka Modric e Isco se recuperaran de sus lesiones.

Sin embargo, para muchos periodistas españoles, Zidane se equivoca al condenar al banco de suplentes a uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el inicio de la temporada. En ese sentido se pronunció el periodista Tomás Roncero en ‘El Chiringuito’, quien aseguró: “Una de las pocas cosas que me ha estimulado a ir al Bernabéu es por ver a James. A mí James me hace feliz porque juega un fútbol bonito. No nos sobra el talento y un tío como James, desperdiciarlo, es asombroso”.