Jhon Viáfara entregó declaraciones por primera vez desde que está recluido en La Picota, de Bogotá, donde atendió al diario La Patria de Manizales para explicar su presente y lo que piensa de lo que se ha hablado desde que fue capturado.

Acerca de su detención no dio muchos detalles: “Soy un colombiano más, preso de su libertad por X o Y motivo y por la realidad de nuestro país”.

Sin embargo, indicó cómo es su diario vivir y aclaró que está redactando lo que podría ser un libro: “Les ayudo a muchas personas en la actividad física… Estoy escribiendo todas mis vivencias y las de mis compañeros”.

Enfatizó que quiere ser extraditado para resolver su situación: “Lo primero que les pedí a los abogados era que me agilizaran todo para ir lo más pronto posible a solucionar el inconveniente. Acá en Colombia no tengo problemas, por eso pedí agilizar”.

Por otra parte, se mostró molesto con algunas apariciones de su familia en diversas entrevistas: “Mi familia cometió el error de salir a los medios por el desespero. Eso no me gustó, por eso yo no había salido a los medios, por el amarillismo, por todo lo que se manejó en mi caso”.

“Me atacaron sin darse cuenta o sin haberme visto en grandes mansiones, en carros caros. Sacaron una foto con un arma de fuego cuando tenía 17 años, cuando cometí un error como adolescente. Era un arma de balín. Los medios me acusaron con esa foto y por eso no salí”, apuntó.

Finalmente, aseguró no deberle nada a la justicia: “Me considero inocente. Ignoro las leyes de otros países, en este caso las de los Estados Unidos [de donde es requerido]. Estoy muy tranquilo”.