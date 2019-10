green

Carlos Antonio Vélez mostró su desacuerdo con la no convocatoria de figuras como James Rodríguez y Falcao García para los choques de fogueo del 12 y 15 de octubre en España y Francia ante Chile y Argelia, respectivamente.

Vélez expresó en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que tratándose de jugadores emblemáticos “merecemos una explicación, sobre todo en el caso de James, de quien no hay parte médico y hombre que pidió permiso para quedarse en el Real Madrid”.

Y reclamó: “¿Vamos a convertir a la Selección en un hotel de libre albedrío para que los jugadores determinen venir o no? Y si a James le dieron ese permiso, han abierto una puerta grandísima para que cualquiera haga lo mismo”.

Posteriormente, criticó la actitud de Rodríguez: “Habla de sentido de pertenencia, de amor por los colores y por la camiseta, pero prefiere el club en el que ni siquiera es titular”.

Finalmente, pidió consecuencias para Rodríguez por no querer estar con el combinado ‘cafetero’: “Si un jugador le saca el cuerpo a una convocatoria y lo paga más adelante con suplencia o no siendo llamado a partidos importantes, me parecerá fenomenal. Pero si hay mano larga para unos y mano corta para otros, no estaré en esa vereda”.

En audio, las palabras de Vélez sobre James (desde el minuto 3:15):