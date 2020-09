James Rodríguez fue confirmado el pasado lunes como nuevo jugador del Everton, apenas pudo realizar algunos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, pero así y todo fue incluido en la formación inicial del Everton para el partido contra el Tottenham con el que empezará su temporada.

En el once titular de los ‘Toffees’ también estará el defensor colombiano Yerry Mina. Por su parte, en el cuadro rival jugará Dávinson Sánchez.

El partido entre los azules y los blancos empezará a las 10:30 a.m. hora colombiana y será transmitido en televisión por el canal ESPN.

Jordan Pickford; Coleman, Yerry Mina, Keane, Lucas Digne; Allan, André Gomes, Doucouré, James Rodríguez, Richarlison y Calvert-Lewin.

🚨 TEAM NEWS! 🚨

James Rodriguez, Allan and Abdoulaye Doucouré ALL start against Tottenham. COYB! 👊#TOTEVE pic.twitter.com/km1UDjP4Zl

— Everton (@Everton) September 13, 2020