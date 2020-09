green

James Rodríguez ofreció su primera rueda de prensa con el Everton y en ella se mostró bastante motivado para obtener buenos resultados con su nuevo equipo. El zurdo, que compareció junto a su técnico Carlo Ancelotti, destacó que ha notado buenas intenciones en ese club de cara a construir un proyecto ganador.

Uno de los momentos más llamativos de las preguntas que respondió el ‘10’ se dio cuando le consultaron cuál era su opinión de en torno a las edificaciones como la Torre Colpatria en Bogotá y otras en Estados Unidos e Inglaterra que se iluminaron en los últimos días en homenaje a su llegada a ese equipo. El colombiano no le dio mucha importancia a esa situación.

“Yo no le doy mucha bola a eso. Yo solo quiero jugar al fútbol, el foco mío está en otras cosas, quiero entrenar día a día y esas son cosas en las que yo no me fijo mucho, que pasan afuera”, declaró Rodríguez.

Sobre lo importante que ha sido Ancelotti para su carrera y el hecho de reencontrarse con él, James aseguró: “Quería estar otra vez con él. En el 2014 tuve un año top con él y siempre tuvimos un buen ‘feeling’. Está en un club bueno, busco jugar y estar aquí con él es una buena chance de poder hacer cosas buenas juntos para que le demos triunfos al club”.

El técnico italiano confirmó que James y Yerry Mina están disponibles para jugar este domingo contra el Tottenham, en el primer partido del Everton en la nueva temporada de la liga inglesa.

“Hay mucha calidad, he visto que hay jugadores con buena técnica, es bueno para lo que queremos. Estoy intentando hacer cosas buenas, estoy entrenando desde hace cuatro días y veo que hay futuro para lo que el club quiere. Es un club que quiere conseguir cosas, con gente seria. Esto no es algo que va a ser rápido, tiene que ser un proyecto y veo que hay cosas para ganar”, agregó James.