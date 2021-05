Las plataformas virtuales han ganado popularidad en los últimos años, especialmente cuando comenzó la pandemia. Ahora, los videojuegos son vistos como elementos fundamentales en la industria tecnológica; por ejemplo, la figura del ‘caster’ ha crecido notablemente.

Específicamente, si se habla de Twitch, sitio de ‘streaming’ que permite consumir transmisiones de varios contenidos, muchas personas recordarán a algunos deportistas latinoamericanos, quienes divierten a sus usuarios mientras juegan en línea.

Este sitio, que se diferencia de YouTube por varias razones, ha sido el medio de comunicación de personajes reconocidos y parece que ahora se encuentra en unos de sus mejores momentos desde su creación en 2011.

A continuación encontrará algunas escenas del colombiano en la plataforma:

🇨🇴“Up The Toffees” – James Rodriguez streaming Call Of Duty: War Zone on Twitch 🤣 pic.twitter.com/ZkQE1ApiN0

— The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) February 22, 2021