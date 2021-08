En medio del informal diálogo, Yerry Mina aprovechó para contarle a James Rodríguez la anécdota que tuvo durante un entrenamiento con Falcao García antes del Mundial de Rusia 2018, donde el zaguero fue el goleador de la Selección Colombia.

El defensor, que se unió en los últimos días a la pretemporada del Everton, manifestó que el samario es un delantero bastante complicado de marcar. Incluso, indicó que en la preparación para la cita orbital le tocó pegarle para poderlo parar.

“Falcao es un animal, los movimientos que tiene son muy buenos. Una vez lo estaba marcando en Italia en un entrenamiento y me tocó pegarle un puño. Después me disculpé y seguí corriendo”, afirmó.

Lee También

Mina, de igual manera, aseguró en la charla con el volante cucuteño que los dos atacantes que más le ha costado marcar en toda su carrera son los ingleses Harry Kane y Jamie Vardy, con los que se ha enfrentado varias veces en la Primer League.

De acuerdo con el defensor caucano, el Deportivo Cali no le dio la oportunidad de mostrar todas sus capacidades y lo rechazó después de haber presentado unas pruebas cuando era adolescente, desde ahí dejó de ser hincha del club ‘azucarero’.

“Yo era hincha del Cali, pero cuando estaba pequeño fui a probarme allá y ni siquiera me vieron. Me dejaron por allá tirado. Fui a entrenar como tres días y después me dijeron muchas gracias”, agregó.