Dos semanas después de la semifinal que la Selección Colombia y Argentina jugaron en la Copa América, todavía se sigue hablando de la tanda de penaltis en la que el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez les gritó improperios a los jugadores colombianos para desconcentrarlos y hacer que fallaran sus cobros.

El jugador al que más molestó Martínez fue a Yerry Mina. Él ya había reconocido hace un par de días que le pidió disculpas al defensor colombiano después de aquel partido, pero este martes agregó en una entrevista que el jugador del Everton no le respondió su mensaje.

“Yo había visto la tanda anterior con Uruguay y no quería que Yerry Mina me baile a mí. Después le escribí pidiéndole disculpas y no hubo respuesta”, declaró el popular ‘Dibu’ en un diálogo que tuvo con el programa argentino ESPN F360.

De todas maneras, Mina también se había referido al tema este lunes, durante un evento de su nueva fundación. El defensor no quiso echar más leña al fuego y declaró que entendía lo que hizo el arquero Martínez, porque es algo normal en el fútbol. “Lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol. Creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado”, dijo Yerry cuando le preguntaron al respecto.

El colombiano entregó una opinión muy similar cuando le hicieron referencia a los gritos que Lionel Messi lanzó contra él luego de que fallara su penalti. Mina aseguró que respeta al argentino y le tiene un muy buen aprecio por el tiempo que compartieron en el Barcelona.

“Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol. La vida da vueltas, da revanchas, pero estoy tranquilo porque sé que Leo es una gran persona, lo conocí en Barcelona y le agradezco por el apoyo que me brindó, siempre lo respetaré”, concluyó el colombiano.