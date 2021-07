El arquero de Argentina atajó en esa definición tres remates, entre ellos, el del defensa de la Selección Colombia Yerry Mina, que tuvo el tercer turno en esa serie.

El diálogo de Emiliano Martínez a sus rivales fue uno de los condimentos en medio de ese momento, que le permitió el paso a la selección albiceleste a la final del torneo continental.

El portero contó pormenores de ese momento y los hechos posteriores a los sucedido en una entrevista con el diario argentino Olé, en el que hizo varias revelaciones.

Martínez confesó que, luego del título que obtuvo con su selección al vencer a Brasil en la final, conversó con el defensa colombiano en una conversación personal.

“Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo ‘discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido’. Él me contestó todo muy profesional”, reveló.