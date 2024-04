A pocos meses para que empiece la Copa América, el ‘10’ de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores con unas declaraciones que quizá nadie esperaba: la fecha en la que piensa retirarse del fútbol profesional.

Esto se dio durante una transmisión de Twitch en la que el jugador del Sao Paulo estaba reaccionando a un partido de Atlético Parceros, equipo de la Kings League que preside junto al ‘streamer’ colombiano ‘Pelicanger’.

¿Cuándo quiere retirarse James Rodríguez?

De acuerdo con el cucuteño, su deseo es dejar las canchas después de que se dispute el Mundial de Estados Unidos 2026.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años”, dijo inicialmente el futbolista ‘cafetero’.

Acá, las palabras de James:

Rodríguez, que tiene contrato con Sao Paulo hasta mediados de 2025, dejó claro que su idea es jugar al más alto nivel y mostrar que puede competir a un alto rendimiento.

“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”, agregó en la transmisión.

James Rodríguez tendrá 35 años cuando se termine el Mundial de Estados Unidos, edad en la que muchos jugadores deciden poner fin a sus carreras. No obstante, en su caso, dependerá de las condiciones en las que se encuentre.

“Si me siento bien físicamente y mentalmente para jugar un año más o dos [después del Mundial], lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, concluyó el cucuteño.

