Según Defensa Central, medio que se enfoca en el equipo del Real Madrid, James Rodríguez no estaría cómodo en la Premier League. Pese a haber tenido buenas actuaciones, por ejemplo frente al Manchester United, el cucuteño no ha encontrado la regularidad que muchos esperan.

“El tiempo, las costumbres, un fútbol muy físico que le está haciendo encadenar lesiones. No termina de estar feliz a pesar de la presencia de Ancelotti”, dice el medio español.

Adicionalmente, también resaltaron que el volante creativo estaría dispuesto a regresar a España, país donde vivió por varios años por su paso en el Real Madrid. Sin embargo, el club que dirige Zinedine Zidane no estaría en sus planes: “Él está deseando volver a Madrid, que es donde quiere vivir, y fichar por el Atlético”.

No obstante, es claro que el futbolista ha tenido más minutos jugando para el Everton, y los ‘Toffees’ le han dado una importancia que, tal vez, no era muy clara en el Real Madrid.

La jornada no fue muy positiva para James Rodríguez ni para Yerry Mina, quien salió lesionado. Manchester City logró dominar casi todo el partido y logró una victoria por 3-1, que lo dejó en el primer puesto de la Premier League, lejos de sus máximos competidores.

James Rodríguez entró en el segundo tiempo, pero no pudo hacer mucho. Su equipo solo tuvo dos remates al arco contra siete de los dirigidos por Pep Guardiola. Este resultado completa una mala racha de partidos para los ‘Toffees’, que se han alejado de los primeros lugares.

Esta es la publicación del Everton en su cuenta de Twitter después del encuentro:

All over at Goodison. pic.twitter.com/mGwDfEYDrP

— Everton (@Everton) February 17, 2021