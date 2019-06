green

Sin duda alguna, el cucuteño viene haciendo un torneo excepcional, con actuaciones realmente buenas y siendo figura indiscutible del combinado nacional. No obstante, el Real Madrid y el entrenador francés no lo quieren para la temporada 2019-2020, una decisión que no ha calado muy bien en algún sector de la prensa madrileña.

“Pueden ser más rápidos, más fuertes físicamente o más intensos, pero en calidad le ganan muy pocos. Es inexplicable que el Madrid no se plantee tener a un futbolista así en su plantilla”, asegura Carlos González en su editorial en el diario Marca de España.

“El año pasado el Real Madrid no tuvo a nadie que fuera capaz de marcar la diferencia en la zona media del campo con grandes asistencias como la de James a Zapata. Ni Isco, ni Asensio han podido realizar ese trabajo que sí está al alcance del colombiano. Además, en el Madrid podría jugar por las bandas o como interior ¿Cómo no va tener sitio en la plantilla?”, concluye el periodista.

Al igual que González, Edu Aguirre, comentarista del programa ‘El Chiringuito’, criticó y cuestionó la decisión del estratega galo sobre el futuro del mediocampista colombiano: “Es increíble que Zidane NO QUIERA a este jugador en el Real Madrid”, manifestó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Aunque no se ha confirmado, todo parece indicar que James jugaría la próxima temporada en el Napoli, club dirigido por Carlo Ancelotti, un viejo conocido del 10 de la Selección.