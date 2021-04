La profesión de un jugador de fútbol puede ser corta; claro está que hay excepciones como Zlatan Ibrahimović o Cristiano Ronaldo, quienes actualmente siguen compitiendo en grandes equipos de Europa a sus 39 y 36 años, respectivamente.

El volante de Everton de Inglaterra ha manifestado su interés en el mundo empresarial en varias oportunidades; de hecho, tiene algunos negocios que empezó hace varios años. No obstante, el colombiano de 29 años no se conforma con eso e incluso ya está estudiando, así lo dijo en una entrevista con ESPN: “Estoy haciendo un máster en Gestión Deportiva”.

Específicamente, el mediocampista explicó que le gustaría tener un club o ser entrenador en “tres, cuatro o cinco años”, pero reconoció que debe prepararse porque “gestionar una empresa es duro”. Pese a sus intenciones, él tiene claro que quiere “invertir en Colombia”.

Esta es la publicación que hizo ESPN en su cuenta de Twitter:

El samario de 35 años no se encuentra en uno de sus mejores momentos; recientemente sufrió un golpe en la cabeza. En una entrevista con Daniel Habif, el delantero explicó que no le gustaría ser entrenador de fútbol, pero sí estaría dispuesto a participar en el campo empresarial: “Me gustaría crear una cierta cantidad de negocios y estar al frente de ellos”.

Adicionalmente, en aquella conversación, el periodista le preguntó a Falcao si aceptaría una propuesta para jugar béisbol y él respondió: “Sí, me encantaría, pero solo si estoy preparado. Lo aprendí a jugar bien y me apasiona. Cada vez que voy a Estados Unidos, llevo a mi esposa a ver un partido de béisbol”. El samario siempre ha sido un gran fanático de este deporte y lo practicó por varios años.

En el siguiente video, del canal de YouTube de Daniel Habif, podrá ver el diálogo mencionado (minuto 17:34):

A sus 35 años, el portugués ha demostrado estar en buena forma. Además de sus diferentes contratos que ha firmado en publicidad, Cristiano Ronaldo le dijo ‘Chinguirito’ que no le molestaría dedicarse a la actuación: “Tengo rollo para ser actor. Hablo más o menos inglés, español y portugués”.

No obstante, él admitió que no aceptaría tener el rol de un personaje principal, debido a que sabe que le falta más práctica: “No tengo los estudios ni la experiencia, pero puedo participar en partes”.

A continuación podrá ver la parte de la entrevista mencionada, que se encuentra en el canal de YouTube de el ‘Chinguirito’ (minuto 0:15):

El argentino no tiene muy claro qué hará después de su retiro: “Siempre tuve una vida ligada a esto, una rutina de entrenamiento, partidos, descanso; no saber qué hacer puede ser duro”, le dijo a Sebastián Vignolo en 2019.

Además, el argentino agregó que no se ve como entrenador de fútbol de categorías mayores, pero le “gustaría ser técnico de chicos, o juveniles, algo relacionado a la formación, no a nivel primera división”.

En el siguiente video, del canal de YouTube de ESPN, verá la conversación (1:15:34 minutos):

Pese a que el brasileño es el más joven de los mencionados en esta lista, Neymar explicó que quiere dedicarse a jugar póquer cuando se retire, así lo explicó Mundo Deportivo citando una entrevista del brasileño:

“Es verdad. Es una de las cosas que más me gusta. Me siento muy a gusto y creo que, después de jugar al fútbol, podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda”.