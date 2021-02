green

James Rodríguez habló sobre algunas curiosidades en el primer capítulo de ‘La Interna’, una serie de videos cortos producida por la Federación Colombiana de Fútbol y difundida a través de sus redes sociales.

En la grabación, de unos tres minutos de duración, el ’10’ del combinado nacional se refirió a su gusto por el baloncesto, su faceta como padre de familia, los tatuajes especiales que tiene y si le gustaría que su hijo Samuel sea en un par de décadas el nuevo líder de la Selección Colombia.

Sobre esa última pregunta, el volante del Everton confesó que, contrario a lo que muchos pensarían, no le gustaría que su hijo siga sus pasos como futbolista. “Mira que no me gustaría mucho. Es una profesión muy dura, a veces es injusta. Pero bueno, yo no voy a obligarlo a que haga lo que yo quiera. Si a él le gusta algo, y si le apasiona algo, que lo haga con todo el amor del mundo y que sea feliz”, declaró Rodríguez.

Samuel nació hace un año y cuatro meses. Durante todo este tiempo, a James se le ha visto con muchas ganas de aprovechar sus tiempos libres junto al pequeño. Su madre también le ha ayudado mucho en la crianza del bebé.

El zurdo también contó en la entrevista que el tatuaje más especial que tiene es el del rostro de su hija Salomé, que está acompañado por otro de la hora en la que ella nació. Sin embargo, el jugador agregó que está esperando a que Samuel crezca un poco más para tatuarse el rostro de su hijo.

Rodríguez volverá a jugar este miércoles, cuando el Everton visite al Leeds United por la fecha 22 de la Premier League. El partido está programado para las 2:30 p.m. hora colombiana.

A continuación, el primer capítulo de ‘La Interna’, en el que James fue el protagonista: