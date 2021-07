James Rodríguez aprovechó que no fue convocado a la Copa América 2021 para pasar más tiempo con sus seres queridos y viajar a diferentes ciudades de Estados Unidos. No obstante, las vacaciones terminaron y el cucuteño se presentó este lunes a las prácticas del Everton.

Mediante una publicación en Twitter, el conjunto azul de Liverpool compartió una fotografía del mediocampista colombiano en la primera jornada de trabajos del equipo, donde se le vio sonriente.

All smiles and thumbs up for James Rodriguez earlier this morning! #EFC

Photos by @JulesMirror pic.twitter.com/UgJQZGi3lQ

— Adam Jones (@Adam_Jones94) July 5, 2021