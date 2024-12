Por: La Red Viral

En una explosiva entrevista con Daniel Muñoz en La Red Viral, el reconocido periodista deportivo caleño Jaime Dinas lanzó fuertes críticas hacia la administración municipal de Cali. Según Dinas, los desórdenes generados por las barras bravas no son responsabilidad de los barristas del América, sino del alcalde Alejandro Éder, la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Cultura y la Comisión de Seguridad.

“Ellos les dieron vía libre, les abrieron las puertas y, peor aún, ¡los apadrinan!”, sentenció el periodista. Sus palabras han encendido un debate sobre el rol de las autoridades en esta crisis del fútbol.

La polémica por la recompensa de 30 millones de pesos

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la reacción de Dinas a la reciente oferta del alcalde Alejandro Éder, quien prometió una recompensa de 30 millones de pesos por información que permitiera identificar a los responsables de los desórdenes en el estadio. “Sancionan el estadio y ahora salen con esta ridiculez de la recompensa, como si eso solucionara algo”, criticó el periodista.

Con su característico tono directo, Dinas no dudó en lanzar una provocación al alcalde: “Que me dé los 30 millones a mí. Yo le digo quiénes son los responsables: él mismo, su Secretaría de Deporte, su Secretaría de Cultura y su Comisión de Seguridad. Ellos apadrinaron a las barras, les dieron poder y hoy no saben cómo controlarlas”.

“El fútbol colombiano es un ‘mierd…’ por culpa de los dirigentes”

Además de señalar a la administración local, Dinas extendió su crítica a los dirigentes del fútbol colombiano. “El fútbol colombiano es un ‘mier…’ por culpa de dirigentes alcahuetas que pactan con las barras y permiten su desorden. Aquí no hay voluntad, solo les importa la plata”, aseguró. Según él, esta complicidad entre autoridades y barristas ha creado un ambiente propicio para que la violencia se perpetúe en los estadios. En su opinión, la administración local ha permitido y fomentado la falta de control al establecer acuerdos con las barras bravas, convirtiéndolas en actores difíciles de manejar.

Una denuncia que despierta debate

Las declaraciones de Jaime Dinas han generado reacciones divididas en la opinión pública. Mientras algunos respaldan su postura y exigen que la Alcaldía asuma su responsabilidad, otros consideran que las barras también deben ser señaladas por sus acciones violentas.

La polémica por la recompensa de 30 millones de pesos ofrecida por el alcalde Éder, junto con las críticas de Dinas hacia las las barras bravas y la falta de estrategias reales, han puesto en el centro del debate la relación entre las autoridades no solo a nivel local, también en el ambito nacional. “Esto no es solo un problema de los barristas en general; es un sistema podrido que necesita cambios urgentes. Pero mientras los responsables sigan ofreciendo recompensas y soluciones improvisadas, el fútbol seguirá en el caos”.

