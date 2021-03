green

Fredy Guarín volvió a jugar esta semana con Millonarios, luego de estar un mes por fuera de las canchas por la lesión que contrajo en un partido contra el Junior. Sin embargo, el regreso no fue el más alegre para el volante porque su equipo no le ganó a Rionegro Águilas y él se retiró de la cancha con algunas dolencias en la pierna derecha.

El exjugador de la Selección Colombia no tuvo la mejor presentación como enganche, posición en la que lo ubicó el técnico Alberto Gamero. Por eso, Guarín recibió algunas críticas por parte de aficionados del fútbol colombiano y también de analistas como Iván René Valenciano.

El exfutbolista costeño habló del volante en el programa ESPN Radio Colombia y dejó claro que le parece incorrecto que el entrenador de Millonarios le dé juego. Valenciano es partidario de que Guarín siga su puesta a punto física y se recupere completamente de sus dolencias. El mediocampista ya bajó unos 15 kilos respecto al peso con el que llegó al cuadro azul, pero para el ‘bombardero’ debe seguir mejorando.

“No es un jugador que está al 100 % para jugar. No está, no está. Yo no tengo nada en contra de Fredy Guarín, me parece un tremendo jugador estando al 100 %”, declaró Valenciano en la primera parte de su intervención. Sin embargo, después usó palabras más fuertes contra el volante y el técnico Gamero.

“En el fútbol los esfuerzos son válidos cuando tú obtienes los resultados que necesitas, pero los resultados que necesita él y Millonarios no se están dando. Lo único que hace es perjudicar al equipo, y más terco es Alberto Gamero“, concluyó el exgoleador.

Ahora Guarín está en duda para el duelo de este domingo contra Bucaramanga, que Millonarios deberá ganar sí o sí para no sufrir en las fechas finales del campeonato por la clasificación a los cuadrangulares finales.