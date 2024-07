Por estos días, cuando la Selección Colombia es protagonista en Copa América, algunos nombres relacionados con la ‘Tricolor’ salen a flote. Uno de ellos es el de Iván Mejía.

Y es que el periodista deportivo siempre ha sido un hombre crítico con lo que no le gusta y tampoco se esconde cuando algo sale bien, por lo que sus análisis siempre son anhelados por la afición.

Justamente, hace unas semanas, en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol TV, Iván Mejía abrió su corazón y recordó la crianza con sus hijos, Tatiana e Iván Andrés, de la cual asegura fue lejana, debido a su trabajo.

“El nacimiento de mi hija Tatiana fue una sensación impresionante. El primer hijo es el que lo marca a uno, recuerdo que yo estaba en un coctel cuando me avisaron que había nacido Tatiana. Impresionante”, dijo.

Y añadió: “Digamos que de 52 domingos, trabajé 40, multiplica eso por 50: trabajé 2.000 días más que cualquier persona. Mi familia se adaptó en su etapa de crecimiento, a quien no tenían papá durante los domingos y festivos. Mi exesposa andaba con los niños y yo andaba trabajando”.

De hecho, en el programa citado hablaron con Iván Andrés Mejía, hijo del comunicador, quien explicó cómo fue su niñez con un padre entregado al periodismo.

“Eran domingos donde él siempre estaba trabajando y unos periodos de vacaciones en los que entendimos que su trabajo era estar viajando, porque era cuando se disputaban los torneos internacionales“, precisó.

En cuanto al rol como padre, Andrés Mejía comentó que sus consejos siempre lo guiaron y fueron determinantes para tomar decisiones.

“Para mí siempre ha sido un gusto poder hablar con él, porque me da grandes consejos y me ha guiado en momentos en donde no tenía muy claro lo que quería hacer o con decisiones complejas para mi vida y él siempre estuvo al lado mío”, concluyó.