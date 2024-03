Iván Mejía Álvarez abrió su corazón en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol TV, y habló sobre su realidad después del retiro del periodismo deportivo.

El comunicador vallecaucano, que reside desde hace varios años en Cartagena, aseguró que su vida dio un giro de 180 grados desde que decidió ponerle punto final a su trayectoria en los medios de comunicación, ya que pasó de viajar de estadio en estadio a permanecer tranquilo en su casa disfrutando del golf.

Es así que Mejía Álvarez detalló que en algunos momentos lo ha invadido la soledad y la depresión; un trastorno que “no se lo desea a nadie”.

“Me he sentido depresivo en algunos momentos. La ‘depre’ es algo que no se lo deseo a nadie, cuando te entra ese sentimiento es bravo“, dijo en el programa citado.

Y añadió: “A ratos me siento muy solo, pero eso fue lo que escogí y tengo que saberlo llevar. No conozco a nadie que siempre sea feliz, no conozco a nadie que siempre sea triste”.