Iván Mejía Álvarez es quizás el periodista deportivo más importante de Colombia. Hoy, en uso de su buen retiro, todavía es muy admirado, y precisamente reapareció para hablar sobre lo que ha sido su carrera, sus trabajos y algunos secretos que no muchas personas saben sobre lo profesional que fue.

(Vea también: Iván Mejía y el chiste a Eduardo Luis sobre sueño de ser el presidente de Colombia)

El programa ‘Se dice de mi’, de Caracol TV, le hizo un especial sobre su vida y en el capítulo se contó una anécdota que no mucha gente no sabía y que tiene que ver con el presentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, quien le debe gran parte de su carrera a Iván Mejía, pues él fue el que lo descubrió como comunicador.

“Jorge Alfredo fue de la Universidad Javeriana a entrevistarme y cuando me hizo las preguntas yo quedé sorprendido. Yo dije este muchacho pregunta bien y le pedí que viniera el sábado porque estaba buscando un practicante, le voy a dar chance conmigo”, indicó Mejía.

Sobre ese momento, Jorge Alfredo Vargas contó con más detalles cómo fue la oportunidad que le dio el periodista deportivo: “Fui a Todelar y empecé a trabajar con Iván en el noticiero Criptón. Los domingos Iván y Juan Carlos González, que hacían la sección deportiva, se iban al estadio y yo era el periodista, practicante y conductor de Iván Mejía. Los dejaba en el estadio, me devolvía al noticiero, montaba la sección de deportes y le caía en Inravisión”.

De hecho, el también periodista deportivo y director de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, reconoció la labor que hizo su colega en descubrir al presentador de Noticias Caracol hoy en día: “Desde que lo conozco ha tenido esa posibilidad abierta para practicantes en general. Jorge Alfredo despegó gracias a Iván Mejía, de ellos hay grandes historias”.

Lee También

Vargas también se refirió a cómo fue que pasó a cubrir noticias y por qué no se dedicó al deporte, si era lo que cubría con Iván Mejía: “Lo que aprendí con él fue una barbaridad. Yo pensaba que era periodista deportivo, porque me encanta el fútbol. Una cosa es ser hincha de Santa Fe y otra cosa es ser periodista deportivo, eso me lo enseñó Iván. Un día me llamaron de redacción general e Iván me dijo: ‘pruébelo, porque el tren de las oportunidades no pasa todos los días, a ver qué pasa’. Gracias a Iván tuve la oportunidad”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.