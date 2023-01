Primero, el periodista señaló que venía sufriendo problemas técnicos que el cableoperador no atendía o no solucionaba, por lo que incluso habló de negligencia.

Fiel al estilo que lo distinguió cuando fue uno de los principales opinadores en medios de comunicación, –que lo sigue distinguiendo, pero ahora en Twitter–Iván Mejía no se calló sus quejas con la empresa, que es una de las más conocidas del país.

Por eso, al seguir presentando problemas, el comunicador subió el tono y se despachó con términos más fuertes diciendo que seguía “luchando” para que le prestaran un buen servicio.

El tema parecía haber quedado ahí, pero este miércoles volvió a salir a flote el problema, aunque esta vez parece que por una razón diferente.

Mejía volvió a referirse al tema en Twitter, dando a entender que ya habría cortado lazos con el prestador de servicio, pero ahora el problema sería diferente: “Cuando necesité el servicio no lo prestaron y me maltrataron haciéndome perder horas buscando asistencia”, trinó.

“Entre ayer y hoy me han llamado cinco veces”, añadió, quejándose porque ahora parecería que buscan que regrese, práctica común entre ese tipo de compañías.

Señores Direc tv cuando necesite el servicio no lo prestaron y me maltrataron haciéndome perder horas buscando asistencia. Entre ayer y hoy me han llamado cinco veces. No más, no quiero saber nada de ustedes.son ineficientes y prestan un pésimo servicio.

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 4, 2023