José Silva ha sido una de las ausencias más polémicas en el último tiempo de Independiente Santa Fe, quien fue protagonista en el más reciente clásico ante Millonarios por dos errores puntuales.

(Vea también: Vélez soltó infidencia de Santa Fe: Harold Rivera tenía un pie afuera de la institución)

Ese día el clásico terminó 1-2 a favor de los azules, quienes como visitante vencieron a su rival de patio. Todas las críticas fueron en contra de José Silva, quien dio dos rebotes que terminaron en goles de David Macalister Silva.

🚨 El error de José Silva en el clásico ante Millónarios también causó cambio en el entrenador de porteros. ‘Rufay’ Zapata deja el equipo Femenino y pasará al Masculino. Reemplazará a Juan Carlos Quintero. Info de Javier Hernández Bonnet en @blogdeportivo pic.twitter.com/s3XUMlTf5i — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) April 4, 2023

Justamente, a raíz de ello, el portero no fue convocado al partido siguiente ante Boyacá Chicó. Se pensaba que fue resguardado para viajar a Brasil vara el debut de Copa Sudamericana.

Esto no fue así y tampoco fue convocado para el partido internacional. Santa Fe emitió un reporte médico y allí no apareció el nombre de José Silva, por lo que todo indica que fue decisión técnica de Harold Rivera que a modo de castigo no lo concentró. En su lugar estará Juan Daniel Espitia, canterano del club.

(Lea también: Santa Fe lo quiere de vuelta: ya fue campeón de Liga y es convocado en Selección Colombia)

En las últimas horas se conoció que, aparentemente, la noche de Silva en el clásico también causó un cambio en la interna del club y tiene que ver con el entrenador de porteros. Así lo informó el director de ‘Blog Deportivo, de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet.

Lee También

El periodista confirmó que Robinson ‘Rufay’ Zapata será el nuevo entrenador de porteros, en reemplazo de Juan Carlos Quintero. El campeón con Santa Fe se venía desempeñando como preparador de arqueros en el femenino. Ahora estará con el equipo masculino.