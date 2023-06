Sebastián Botero, entrenador encargado del Deportivo Independiente Medellín, no sabe qué pasará con el banquillo Escarlata, pero brindó unas declaraciones que pueden encaminar a los hinchas rojos sobre quién dirigirá el barco para la Liga BetPlay Dimayor-ll.

(Vea también: Millonarios sufrió, pero derrotó al DIM y es finalista de Liga; sueña con la estrella 16)

Las cosas no terminaron bien para Independiente Medellín en los Cuadrangulares semifinales. Aunque en el duelo contra Millonarios fueron superiores, cayeron en el resultado final (1-2) y terminaron de manera negativa su participación en el primer semestre del año.

“La experiencia en el cargo ha sido extraordinaria. Esto es una maestría como entrenador. Estoy en ese proceso de tener constante reflexión y retroalimentación para que no se nos pasen detalles del día a día, que haya un crecimiento significativo para lo que viene. Estoy empezando como entrenador, pero creo que la experiencia hacia adelante, independiente de cómo termine esto, ya no me va a permitir ser el mismo. Eso es muy importante para un ser humano”, dijo Sebastián.

Además, Botero afirmó: “Vamos en ese crecimiento, seguir preparándome y como cuando llegué y valoré el trabajo hecho por David González, la persona que llegue acá (no lo sabemos), lo más importante es el club”.

(Lea también: Independiente Medellín se prepara para el nuevo semestre: confirmaron su primer refuerzo)

El entrenador defendió los procesos deportivos de la dirigencia Poderosa: “El club está en un momento que quizá la gente no conoce. Administrativa y deportivamente estamos tomando decisiones más coherentes”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_