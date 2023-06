Daniel Ossa, presidente del DIM, dio unas declaraciones puntuales para los micrófonos de Al Rojo Vivo, programa radial partidario del Deportivo Independiente Medellín. Allí, dijo cómo va el proceso de contratación del nuevo entrenador.

(Le puede interesar: Independiente Medellín se prepara para el nuevo semestre: confirmaron su primer refuerzo)

Deportivo Independiente Medellín ya está pensando en el próximo semestre. Aunque Sebastián Botero dejó buenas sensaciones en el ‘todos contra todos’, su rendimiento en los Cuadrangulares semifinales dejaron mucho que desear. Por ende, la dirigencia roja ya está pensando en un entrenador para asumir el proyecto deportivo del club.

“Tenemos como 2 o 3 frentes abiertos. No hay un solo plan. No nos podemos quedar con una sola opción, pero no está tan rápido como quisiéramos”, dijo el presidente Daniel Ossa, para los micrófonos de Al Rojo Vivo.