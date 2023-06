Jersson González, entrenador de Llaneros, club que disputará la final del Torneo BetPlay Dimayor, confesó que le gustaría regresar al América de Cali.

Llaneros está cerca de jugar en la primera división del FPC, gracias al buen nivel de sus jugadores y al trabajo de Jersson González, entrenador que dio sus primeros pinos en el rival acérrimo del Deportivo Cali. Frente a Patriotas Boyacá, el elenco del Llano medirá fuerza con el objetivo de alcanzar el anhelado ascenso.

Recientemente, el entrenador habló con el Super Combo del Deporte, y expresó todo lo que lo está rodeando, deportivamente hablando. Además de recalcar el buen trabajo de sus jugadores, contó que volver al América sería todo un sueño: “Yo con tanta experiencia que he tenido a nivel futbolístico, para mí sería un orgullo dirigir al América y eso lo sabe cualquiera que me conozca. En este momento estoy bien donde estoy y en el momento que tenga que llegar al América, que sea mucho más preparado, mucho más fuerte, sin inconvenientes ni ese tipo de cosas que viví en divisiones menores o como interino”, dijo el entrenador.

“No estoy diciendo que no aceptaría; en este momento estoy preocupado por Llaneros y estoy a punto de jugar una final como para ponerme a decir que me quiero ir para América. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Salir de la zona de confort es fundamental y eso fue lo que hice, quería hacer lo mío y hasta el momento me ha ido bien”, finalizó diciendo Jersson.