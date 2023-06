Mauricio Molina ya no hace parte de la Junta Directiva de Independiente Medellín y despejó muchas dudas que tenían los seguidores de este club.

En el Podcast ‘Un programa más de radio Múnera’, Molina habló de su alejamiento de la Junta Directiva del Deportivo Independiente Medellín, dejando claro las razones por las cuales dio un paso al costado. Muchos fanáticos del elenco rojo tenían en mente que era por la reciente salida de David González.

“Es verdad que renuncié (…). Me dolió que haya salido David González porque era un proyecto que quería que durara a largo plazo, pero creo que habían otros condimentos diferentes a eso”, dijo el exjugador del DIM.

Además, Molina aprovechó para hablar del proyecto de Daniel Ossa: “Cuando recibí la invitación del presidente, la recibí a gusto porque realmente estoy viendo que están pasando cosas diferentes dentro del club. Realmente hay una intención y voluntad de modificar un montón de cosas que para mí forma de ver no se hacían bien. Eso continúa. La salida de David no ha cambiado eso. En cabeza de Daniel se ha estado intentando montar un proyecto que yo no había tenido la oportunidad de verlo dentro de la institución. Eso a mí me deja contento”.