La escena fue preocupante. Se terminó el partido entre el Fortaleza y DIM, válido por la séptima fecha de la Liga Betplay 2024-2, y el arquero del cuadro paisa, Éder Chaux, salió en una camilla de la cancha del estadio Enrique Olaya Herrera de Bogotá, donde se disputó el encuentro.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, el guardameta del ‘Equipo del Pueblo’ fue conducido, directamente, hacia una clínica en la capital del país para ser atendido por un dolor en el pecho que lo agobió durante los minutos finales del encuentro, que terminó empatado a dos goles.

El técnico Alejandro Restrepo, timonel del cuadro paisa, manifestó en la rueda de prensa posterior al partido que el jugador, a quien se le veía con un poco de dificultad para respirar, estaba siendo evaluado por un grupo de médicos para saber su diagnóstico.

Salió en camilla Eder Chaux y se lo llevaron a la clínica.🚨 pic.twitter.com/lPJkRG0vWe — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) August 27, 2024

“Éder Chaux está con dolor. Resaltar que pudo terminar el partido. Hizo un esfuerzo grande porque ya no teníamos cambios. Esperemos que le hagan los exámenes correspondientes y no sea nada grave”, dijo el entrenador del Medellín, quien asumió su cargo el pasado 7 de agosto, ha dirigido tres partidos con el cuadro paisa y, hasta el momento, no ha perdido ninguno (suma dos empates y una victoria).

¿Qué le pasó a Chaux?

El partido entre Medellín y Fortaleza fue complicado. El cuadro bogotano, sorpresa de la Liga por ser recién ascendido y estar peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo clausura, fue intenso en ataque: no le dejó espacios al Medellín e incomodó gran parte del encuentro a los futbolistas antioqueños.

En una jugada dividida dentro del área, Chaux salió a achicarle el espacio al delantero de Fortaleza y ahí recibió un golpe en el pecho. Se quedó por un tiempo en el suelo. Recibió asistencia médica. Pidió el cambio. No fue posible hacerlo: el Medellín ya había hecho las cinco sustituciones que permite el reglamento.

[Marcador Final 🔴🔵] Con un gran segundo tiempo, el #Poderoso se repuso y consiguió un punto importante en Bogotá ante Fortaleza. ⚽ L. Sandoval (75′), B. León (86′)#VamosMedellín pic.twitter.com/bByRSmHtMu — DIM (@DIM_Oficial) August 27, 2024

El guardameta tolimense, quien llegó al cuadro rojo en enero del 2024 y ha sido el titular en la mayoría de los partidos que ha disputado el Rey de Corazones en lo que va de este año, tuvo que seguir en el partido. Durante los minutos finales sacó varios balones de riesgo en las aproximaciones del elenco bogotano.

Al final, aunque cometió algunos errores evitables en los goles que le marcó Fortaleza a El Poderoso, Chaux fue una de las figuras del equipo antioqueño en su segundo empate liguero en condición de visitante (el anterior fue contra Pereira). Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial del club sobre el estado de salud del arquero. Este diario consultó, pero no recibió respuesta.

