La discusión con sus compañeros de programa se desarrollaba sobre los conceptos futbolísticos que el técnico Carlos Queiroz le quiere imprimir a la Selección Colombia. Londoño, desde un principio, sostuvo que no estaba de acuerdo con aplicarle a ello el término identidad: “A mí me parece la identidad un cuento, y un cuento chimbo, le cuento“, aseveraba.

El periodista criticaba que Queiroz dijera que quería respetar la identidad del fútbol colombiano, pues opinaba que hace tiempo esta no era clara. “¿Cuál es la identidad del fútbol colombiano?”, preguntaba. “El toque lateralizado, abrir por los costados. No ha sido ni la velocidad, no ha sido ni la funcionalidad, ni ha sido la polivalencia, y eso es lo que quiere Queiroz“, añadió.

“Con (José) Pékerman no jugamos, ni a lo que jugábamos antes, ni a lo que quiere Queiroz, ¡y ganamos! (…) Nosotros hace rato no tenemos identidad”: Londoño

"A mi el el tema de la identidad me parece un cuento" @cesaralo #LaPolémica pic.twitter.com/qq9TiibyYj — Win Sports (@WinSportsTV) June 28, 2019

Poco a poco el debate se fue desgastando y calentando, porque chocaba el concepto de lo que distinguió al fútbol colombiano en épocas anteriores y lo que es ahora. Al final, Londoño soltó la frase: “La identidad de nosotros, toda la vida, siempre fue el narcotráfico, desafortunadamente. Así nos identificaban en el mundo“.

Sus compañeros reaccionaron muy mal al tema:

Óscar Rentería: “Me dolió la cabeza”.

Londoño: “Es una realidad que no podemos ocultar”.

Hugo Illera: “¡Preséntale excusas al país!”.

Londoño: “¡Qué le voy a presentar excusas! Estuvimos 20 años estigmatizados por ese mal”.

Rentería: “Eso puede ser cierto, pero no la identidad”.

Al final, ante la imposibilidad de llegar a buen término, Londoño concluyó: “Bueno, la identidad eran los pajaritos y los bosques“.

En redes sociales, la gente tampoco tomó bien el comentario, en parte por no darle contexto:

@cesaralo @oscarrenteriaj @WinSportsTV César, papu una cosa es la Identidad, otra es la fama ganada. La fama de narcotráfico la ganamos por los medios — sbastian merchan (@Mercho06) June 28, 2019

@cesaralo César Augusto Londoño, respete Colombia el narcotráfico no es una identidad, el Café si, las Esmeraldas, Personas como Fernando Botero, Patarroyo, etc — Juan José Guzmán V. (@JJGUZMANVARGAS) June 28, 2019

@#lapolemica@la identidad del narcotráfico es una minoría de éste país, nos identificamos la mayoría por otros aspectos el café los ciclistas el vallenato desafortunado y fuera de la realidad el comentario del señor César A. Londoño, Barranquilla la casa de la selección. — Alberto Diaz Lorduy (@aldial55) June 28, 2019

Alguno dio en el clavo al señalar que el problema es la ligereza con el que se usó el término identidad, que se suele emplear con lo que un grupo se identifica, y no con lo que lo identifican:

Identidad mi querido @cesaralo es con lo que el conjunto social se identifica, se siente parte, crea lazos comunes. El narcotráfico es un señalamiento y encuadramiento de la sociedad. Mañana con más calma César, esperamos una disculpa, usted un hombre sabio #LaPolemica — Sebas ubaque (@Ubaqsebas) June 28, 2019

Sin embargo, otros sí reconocieron que la influencia del narcotráfico fue una realidad imposible de soslayar, con clubes, individuos e instituciones permeadas por ese flagelo.

Repitiendo la polémica de @WinSportsTV escucho a @cesaralo decir q la identidad de los colombianos #ERA el narcotrafico y los señores @DIARIODEPORTES y @oscarrenteriaj se enojan. Que podemos hacer si con eso nos identificaban señores no tapen el sol con un dedo q eso es imposible — Cesar Echeverri (@Cexareo91) June 28, 2019

Para todos esos hijueputas que andan llorando porque el periodista de #LaPolemica de @WinSportsTV, @cesaralo dijo que: “NUESTRA IDENTIDAD ES EL NARCOTRÁFICO” tengan esta información calientica.

Tal vez NO sea nuestra identidad, pero sí como nos conocen…https://t.co/jGz5h9LZkF — DON DIABLO (@Dondiablorojo13) 28 de junio de 2019

Le ha dicho dos verdades @cesaralo a Colombia: en 1999 cuando nos dijo que éramos un "país de mierda" por el asesinato de Jaime Garzón. Y hoy cuando recordó que por muchos años, lamentablemente, nuestra identidad ha sido el narcotráfico.

¿De qué se escandalizan? — RicardoGonzálezDuque (@RicardoGonDuq) June 28, 2019

Vea aquí el momento más polémico del programa: