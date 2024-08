La renovación de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe continúa por buen camino. Tanto el jugador como la directiva muestran gran entusiasmo por extender el vínculo laboral.

Sin embargo, en los últimos días se conoció que el atacante vallecaucano habría acordado verbalmente su continuidad en el club hasta diciembre de 2025. Fuentes cercanas a la institución desmintieron que se le haya ofrecido un contrato vitalicio (hasta que él decida retirarse)

Ahora bien, el periodista Mariano Olsen, en la tarde de este domingo, contradijo y desmintió el rumor de un acuerdo entre ‘Hugol’ y Santa Fe. Hasta el momento, no se ha concretado una reunión con Eduardo Méndez, presidente del club, aunque las negociaciones están en curso.

NO ERA HUMO

HUGO RODALLEGA me dice: "El presidente Méndez sí me comentó sobre el deseo de renovar mi contrato hasta que decida retirarme. No es cierto que ya exista acuerdo verbal para renovar 1 año. Aún no hubo reunión con él para hablar del tema. Estoy muy feliz en @SantaFe" https://t.co/mRhnfmHKbM

— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 25, 2024